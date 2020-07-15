Шлях до успіху дуже тернистий, заявляє Волочкова
Анастасія Волочкова в бесіді з журналістами заявила, що її шлях до успіху був тернистим і всіх своїх досягнень балерина домагалася з величезними труднощами. Про це вона заявила в бесіді з dni.ru, пише Politeka.net.
У бесіді з журналістами Анастасія Волочкова заявила, що її шлях до успіху був тернистим, але зараз вона повністю щаслива і в першу чергу, завдяки своїм новим стосункам. Це щастя відзначають і її шанувальники, які помітили блиск в очах зірки.
«Буквально сяє від любові» - пишуть шанувальники в коментарях під постами артистки балету.
Правда, ім'я свого обранця балерина тримає в секреті, хоча і поділилася з журналістами планами на весілля, яке повинно відбутися незабаром. Але точної дати цієї радісної події балерина не назвала.
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Анастасія Волочкова заявила, що вони хотіли влаштувати свято восени, але пандемія сплутала всі карти. Вересень уже близько, і балерина не впевнена, що встигне підготуватися до одруження.
Балерина підкреслила, що зараз від неї віє добротою, радістю та щирістю і як зазначає Волочкова, так завжди буває, коли жінка відчуває щирі почуття до свого чоловіка.
Щастя балерина заслужила, оскільки в її житті довгі роки був тільки праця - вічний супутник професії артистки балету. Волочкова зізнається:
«У мене є улюблена справа, якій я присвятила себе. Але я вистраждала професію, прийшовши в танцювальне училище, не маючи ніяких даних. Тільки завзятість і твердий характер, дозволили їй стати «балериною всієї Русі» - заявила Волочкова.
Балерина приховує свої сльози від публіки, але вважає, що своє королівство, в якому вона - королева, створила шляхом фізичного праці.
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