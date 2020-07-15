Шлях до успіху дуже тернистий, заявляє Волочкова

Анастасія Волочкова в бесіді з журналістами заявила, що її шлях до успіху був тернистим і всіх своїх досягнень балерина домагалася з величезними труднощами. Про це вона заявила в бесіді з dni.ru, пише Politeka.net.

У бесіді з журналістами Анастасія Волочкова заявила, що її шлях до успіху був тернистим, але зараз вона повністю щаслива і в першу чергу, завдяки своїм новим стосункам. Це щастя відзначають і її шанувальники, які помітили блиск в очах зірки.

«Буквально сяє від любові» - пишуть шанувальники в коментарях під постами артистки балету.

Правда, ім'я свого обранця балерина тримає в секреті, хоча і поділилася з журналістами планами на весілля, яке повинно відбутися незабаром. Але точної дати цієї радісної події балерина не назвала.

Анастасія Волочкова заявила, що вони хотіли влаштувати свято восени, але пандемія сплутала всі карти. Вересень уже близько, і балерина не впевнена, що встигне підготуватися до одруження.

Балерина підкреслила, що зараз від неї віє добротою, радістю та щирістю і як зазначає Волочкова, так завжди буває, коли жінка відчуває щирі почуття до свого чоловіка.

Щастя балерина заслужила, оскільки в її житті довгі роки був тільки праця - вічний супутник професії артистки балету. Волочкова зізнається:

«У мене є улюблена справа, якій я присвятила себе. Але я вистраждала професію, прийшовши в танцювальне училище, не маючи ніяких даних. Тільки завзятість і твердий характер, дозволили їй стати «балериною всієї Русі» - заявила Волочкова.

Балерина приховує свої сльози від публіки, але вважає, що своє королівство, в якому вона - королева, створила шляхом фізичного праці.

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