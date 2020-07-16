Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе на репетиції

На фото красуня показала себе досить близько до об'єктиву камери. Саша сама себе знімала на телефон, демонструючи волосся, які частково були зібрані у вузол. В якому одязі була Зарицька невідомо, але можна оцінити пристойне декольте дівчини. Зірка розповіла про репетиції, яка проходила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цю зачіску я присвячую сьогоднішньої репетиції, яка змінювалася сьогодні десяток разів", - сказала Саша.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Королева, можна дивитися вічно".

Раніше ми повідомляли, що солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька блиснула неймовірною красою з ідеальним макіяжем.

«Налаштована на серпень рішуче», — коротко говориться в повідомленні.

Повідомлялося, що відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала свою красу, забувши про сумні.

На фото красуня позує в топі, який ледве вмістив пишний бюст Олександри. Образ Зарицька доповнила яскравим макіяжем та манікюром. На лобі можна побачити малюнок у вигляді півмісяця.

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