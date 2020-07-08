27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, изумила чувственным фото на берегу моря
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий черно-белый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала возле обрыва.
Александра предстала с головой, замотанной в полотенце, и с накинутым на плечи парео.
Певицу засняли сбоку и немного сзади. Зарицкая кинула хищный взгляд через плечо. Яркий макияж с черными стрелками удачно дополнил ее образ - забываешь даже про полотенце. Атмосферности снимку придала окружающая природа: небо с ватными облаками, сухая трава, которая колышется на ветру, и море вдалеке.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, отметив, что Александра выглядит как-то особенно привлекательно на этом снимке.
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"ты такая красивая❤️❤️❤️"
"Вообще на себя не похожа, такая красотка!!! ❤️😊☺️😘"
"Неймовірна💛"
"😍Гарна дівчина!🌷❤️"
"Бооожееее, что это за мадамааа? 😍🔥🔥"
"Ох красуня так красуня!!!👍"
Ранее мы сообщали, солистку KAZKA сравнили с другой певицей Тиной Кароль, а все благодаря парику. Так, Зарицкая примерила на себя образ блондинки. Девушка оформила кадр в розовых цветах.
Также мы писали, как Александра пошалила с другой своей коллегой Jerry Heil. Девушки разукрасили лица в яркие тона.
В частности, щеки у Зарицкой были красными, а на глазах переливалось сразу несколько ярких цветов, обилие блесток поражает.
«Друзья!! Крутые новости! Скоро будет новое бьюти видео с самой яркой певицей Украины! Угадайте тему мейка!», - подписала фото звезда.
Напомним, что пышногрудая солистка KAZKA кардинально сменила внешность: «Вылитая Тина Кароль».
Также Politeka писала, что солистка KAZKA без капли смущения потрясла новой внешностью: "Хочется пощупать".