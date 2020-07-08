"Что это за мадама?"

27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, изумила чувственным фото на берегу моря

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий черно-белый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала возле обрыва.

Александра предстала с головой, замотанной в полотенце, и с накинутым на плечи парео.

Певицу засняли сбоку и немного сзади. Зарицкая кинула хищный взгляд через плечо. Яркий макияж с черными стрелками удачно дополнил ее образ - забываешь даже про полотенце. Атмосферности снимку придала окружающая природа: небо с ватными облаками, сухая трава, которая колышется на ветру, и море вдалеке.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отметив, что Александра выглядит как-то особенно привлекательно на этом снимке.

"ты такая красивая❤️❤️❤️"

"Вообще на себя не похожа, такая красотка!!! ❤️😊☺️😘"

"Неймовірна💛"

"😍Гарна дівчина!🌷❤️"

"Бооожееее, что это за мадамааа? 😍🔥🔥"

"Ох красуня так красуня!!!👍"

Ранее мы сообщали, солистку KAZKA сравнили с другой певицей Тиной Кароль, а все благодаря парику. Так, Зарицкая примерила на себя образ блондинки. Девушка оформила кадр в розовых цветах.

Также мы писали, как Александра пошалила с другой своей коллегой Jerry Heil. Девушки разукрасили лица в яркие тона.

В частности, щеки у Зарицкой были красными, а на глазах переливалось сразу несколько ярких цветов, обилие блесток поражает.

«Друзья!! Крутые новости! Скоро будет новое бьюти видео с самой яркой певицей Украины! Угадайте тему мейка!», - подписала фото звезда.

Напомним, что пышногрудая солистка KAZKA кардинально сменила внешность: «Вылитая Тина Кароль».

Также Politeka писала, что солистка KAZKA без капли смущения потрясла новой внешностью: "Хочется пощупать".