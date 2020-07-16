50-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, раззадорил публику необычным занятием

Как передает Рoliteka.net, муж певицы Наташи Королевой Тарзан опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное во время отдыха на природе.

Так, Сергей улегся прямо на землю на спину, удерживая руками товарища, делающего в этот момент стойку вниз головой. Выглядит зрелище весьма мощно, заметно, как Глушко напряг мышцы, он даже раскраснелся.

"Хорошо на природе....У меня даже Вовка встал😄😀🤣 #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати", - не удержался Тарзан, прокомментировав собственное фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: "Молодец Вовка - не подвел!👍👍👍😂😂"; "Природа-она такая !!!👍"; "Смешно"; "😁Хорошо, что хоть Вовка🤔"; "Хорошо стоит😂😂😂"; "Супер 💖💖".

Ранее мы сообщали, озорной Тарзан впечатлил "мальчишеским" фото, на котором забрался на дерево. Босоногий муж Королевой был в легкой рубашке, которая развевалась на ветру, так что можно было любоваться его мускулами. Стоит отметить, пользователи давно ждали от танцора чего-то подобного, ведь его сценическое имя как раз намекает о том, что он должен быть на "ты" с деревьями.

В комментариях пользователи активно обсудили выходку звезды: "Наташка на пальму уже загнала", "О , наконец то Тарзан использует себя по назначению - лазанью по дереву", "Мм Серёжа вы секси секс 🔥", "КрасавчеГ)🙌🔥", "Клево! Как настоящий на лиане...🔥", "ТАРЗАН - повелитель обезьян. (В хорошем). 😜", "Сережа на дереве, как у себя дома)", "😍👍👏Аккуратнее, пожалуйста.Слишком высоко😁😂😉💖".

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.