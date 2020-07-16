Відома російська актриса і модель Евеліна Бльоданс похвалилася пікантним кадром

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі. (Щоб подивитися - проскроллье вниз)

На фото Бльоданс позує в крихітному плаття з декольте якого вивалюється пишні груди моделі. Вона лежить на диванчику, піднявши вгору стрункі ноги.

Спокусливий образ доповнює яскравий макіяж і розпущене волосся, що спадає хвилями.

«Добрий ранок, мої зірки. Давайте сьогодні будемо сяяти і блищати, як я на це фото», - підписала знаменитість знімок.

«Шкода, трусики не видно, чекаємо продовження!», - написав у коментарях хтось із фоловерів Бльоданс. При цьому артистка не забарилася з відповіддю. «Вони невидимі», - жартівливо написала вона.

Зазначимо, фолловери по достоїнству оцінили спокусливі вигини фігури Евеліни Бльоданс. В коментарях актрису засипали компліментами.

«Які красиві ніжки», «Шикарна жінка», «Ви лялечка», «Шалена імператриця», «Шикардос», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, томна Бльоданс без білизни ефектно розвалилася на ліжку: "дивитися одне задоволення".

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