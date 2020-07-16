Буде, як у Франції та Іспанії

Нові масштабні пільги очікують на українців

Це передбачено законопроектом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій", який президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента в середу, 15 липня.

Зазначається, що проект закону поданий як невідкладний.

Очікується, що в результаті дії законопроекту, театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми та екскурсії в україномовній версії стануть доступними як для виробників, так і для кінцевого споживача.

Крім того, документ повинен сприяти розвитку сфери культури, туризму і креативних індустрій, і буде сприяти динамічному розвитку цих галузей.

Законопроектом передбачено:

звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проектів та програм у сфері культури, туризму і в секторі креативних індустрій;

пільгова ставка ПДВ у розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та концертів, виступів художніх колективів, артистів, а також виставок, кінематографічних прем'єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурних заходів;

зменшення до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих україномовної версії інклюзивної призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;

з 2023 до 2025 року - тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих або озвучених державною мовою на території України і адаптованих україномовної версії;

звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, які є національним кінематографічним спадщиною, і продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.

Наголошується, що зниження ставки ПДВ для культурних і креативних індустрій практикується у багатьох країнах Європи та світу, зокрема у Франції та Іспанії. І, як їх досвід показує, що це дає додатковий поштовх розвитку культури, особливо в умовах кризи.

Нагадаємо, що майже половина (49%) представників бізнесу в Україні вважають, що їх розвитку заважає саме рівень податкового навантаження. Про це свідчать результати незалежних досліджень, проведених громадськими організаціями і європейськими бізнес-спільнотами.

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