Будет, как во Франции и Испании

Новые масштабные льготы ожидают украинцев

Это предусмотрено законопроектом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий", который президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 15 июля.

Отмечается, что проект закона подан как неотложный.

Ожидается, что в результате действия законопроекта, театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы и экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя.

Кроме того, документ должен способствовать развитию сферы культуры, туризма и креативных индустрий, и будет способствовать динамичному развитию этих отраслей.

Законопроектом предусмотрено:

освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

льготная ставка НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий;

уменьшение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;

с 2023 до 2025 года - временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных или озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;

освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продолжение до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

Отмечается, что снижение ставки НДС для культурных и креативных индустрий практикуется во многих странах Европы и мира, в частности во Франции и Испании. И, как их опыт показывает, это дает дополнительный толчок развитию культуры, особенно в условиях кризиса.

Напомним, что почти половина (49%) представителей бизнеса в Украине считают, что их развитию мешает именно уровень налоговой нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты независимых исследований, проведенных общественными организациями и европейскими бизнес-сообществами.

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