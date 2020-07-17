Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала, як відпочиває

На фото Омович позує в білому топі і блакитних штанях. Олена лежала на білій ковдрі, демонструючи свою фігуру і пишні форми. Красуня закрила очі від задоволення й задерла ногу, поки її знімали. Навколо можна побачити тільки листя, яке навіяла осінній настрій. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ось це розмір, найкращий вид!".

Повідомлялося, що модель Олена Омовіч похвалилася формами на тлі океану.

Алена Омовіч порадувала шанувальників новою фотосесією. Вона позувала в номері з шикарним виглядом на океан. Модель наділу лише матово-чорне нижню білизну з білими бретельками.

Заради ефектних кадрів красуня прийняла досить непристойну і незручну позу.

Повідомлялося, що популярна модель Олена Омович постала в літньому спокусливій образі.

Варто відзначити, що зірка мережі вибрала дуже тісний футболку, в яку ледве вмістила свої неосяжні форми. Груди моделі так сильно випирала, що топ міг буквально луснути від напору.

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