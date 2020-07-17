Відома модель Памела Андерсон показала сміливий, похвалившись формами

На фото Памела позує в короткому платті і шкіряних чоботях. Красуня сиділа в автомобілі, виставивши одну ногу за її межі. Білява красуня спустила бретельку, щоб показати відсутність білизни і зробити фото максимально спекотним. Волосся Андерсон залишила розпущеним і вонj були розпатланим, а сама дивилася в об'єктив камери. Зірку знімали знизу, тому можна оцінити не тільки форми красуні, але й ідеальні ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Розриває серця, імператриця".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Памела Андерсон продовжує радувати шанувальників яскравими знімками в бікіні.

у себе в Instagram модель опублікувала чергове архівне фото, на якому постала в дуже спокусливій образі. Красуня була одягнена в купальник. Судячи з усього, вона знаходилася на пляжі, так як повністю була забруднена в піску.

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала сміливий образ і розповіла про види.

На фото Памела позує в білому купальнику, який нічого не прикривав на спині і складався з мотузочок. Красуня спокусливо вигнулась, позуючи на тлі моря біля дерева.

Нагадаємо, Памела Андерсон влаштувала майстер-клас з спокусі, ліфчик не витримав таких обсягів

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