Известная американская актриса Памела Андерсон предстала в одном купальнике

Звезда похвасталась формами в мини-бикини, передает Politeka.net. Модель часто публикует в своем Инстаграм архивные снимки с различных съемок.

В этот раз Памела решила удивить горячим образом в светлом купальнике. Модель опубликовала смелое черно-белое фото, на котором позировала у дороги.

Андерсон протянула руку, будто хотела остановить авто. Тесный лифчик обтянул ее совершенную грудь, а плавки отлично сели на упругих ягодицах.

Знаменитость распустила длинные волнистые волосы и немного расставила ножки на каблуках.

Звезда отставила бедро в сторону сделав силуэт более соблазнительным.

"Забери меня отсюда 🌸", - подписала фото блондинка.

За 13 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали комплименты знаменитой фигуре Памелы, а некоторые отмечали, что сейчас ее тело не хуже.

Напомним, Памела Андерсон позировала на кровати в лифчике, который приспустила с плеч. Также звезда была в крохотных трусиках, которые она также немного приспустила. Фото получилось очень жарким и смелым.

Бесстыдница повернулась на живот, облокотилась о руки.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон предстала в белом платье, но без нижнего белья. Модель дополнила образ каблуками, а сама стояла возле кирпичной стены.

Красотка задрала платье, показывая свои идеальные ноги. Модель оставила волосы распущенными, а стояла на фоне кровати, которая оказалась единственным предметом интерьера среди пустой квартиры без ремонта.

Напомним, необузданная Памела Андерсон устроила шоу, сбросив с себя лифчик

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