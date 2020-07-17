Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", змусила шанувальників тремтіти

Зірка порадувала своїх шанувальників відвертим фото в джинсових шортиках, пише Politeka.net. Фото знаменитості розлетілося по фан-групах. Так, в одній з них за 10 годин пост зібрав понад 2500 лайків.

На знімку співачка сиділа на кріслі, розставивши ніжки. Примітно, що на ній крім кофти в зірочку були незвичні шорти - рвані, які відкрили види на пружні сідниці артистки.

Ольга дивилася через плече в камеру, погляд у неї був зухвалим, а губи відкриті.

"На що ви в першу чергу звертаєте увагу при знайомстві?)) Я на манеру спілкування, особливо, по відношенню до себе)", - написали автори посту.

"Теж не манеру спілкування. Для мене завжди головне те, що всередині, оболонка взагалі не важлива", "Завжди приємно, коли дівчина красива, але і важливо, що ще у неї всередині! А то будеш розпинатися перед нею, а вона у відповідь буде дивитися тупувато", "Я на свої шкарпетки ..не раз підводили, то дірка, то горіхи можна колоти", "Ну ти ж ніби розумна жінка, повинна знати що чоловіки люблять очима, тому що показуєш за те й люблять, вибач, але інтелектом ти тут не блищиш😍😉🤗", "ну нижче потрібно було зняти таку красу", "а я на інтелект!це не означає, що дівчина повинна знати всі математичні формули))але хоча б повинна вміти зв'язати 2 слова))", "Я теж мила", "Супер попа для тверка💓💓💓", "Наїзниця...", "Очі", "Твої очі мені дуже подобаються 😎😎😎🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

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