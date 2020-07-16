Син бореться з раком Анастасії Заворотнюк Майкл вразив несподіваним публічним появою

Зазначимо, єдиний син артистки рідко публікує свої фото, але тут зробив виняток у зв'язку зі своїм днем народження, який він святкує 13 липня.

По цьому приводу молодий чоловік опублікував селфи, на якому постала з короткою стрижкою. Знімок справив справжній репост і розлетівся по мережі.

«Тут повинен бути багатозначний текст, наповнений глибоким змістом і саморефлексией», написав Майкл.

Майкл також опублікував святковий смайлик на чорному тлі. Шанувальники відзначили, що спадкоємець зірки серіалу «Моя прекрасна няня» змужнів. Також багато звернули увагу на схожість хлопця зі своєю знаменитою мамою.

Однією з перше Майкла привітала сестра. Ганна розмістила архівне фото з іменинником.

«З днем народження, бро. Люблю тебе», написав вона по-англійськи.

Зазначимо, у Анастасії Заворотню троє дітей. Анна (1996 року народження) і Майкл (народився в 2000 році в США) з'явилися на світло в шлюб актриси з бізнесменом Дмитром Стрюковим (другий чоловік).

У жовтні 2018 року Завортнюк народила ще дочка Мілу Чернишову. Її батьком є фігурист Петро Чернишов, третій чоловік артистки.

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