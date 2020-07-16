Сын борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Майкл поразил неожиданным публичным появлением

Отметим, единственный сын артистки редко публикует свои фото, но тут сделал исключение в связи со своим днем рождения, который он празднует 13 июля.

По этом поводу молодой человек опубликовал селфи, на котором предстала с короткой стрижкой. Снимок произвел настоящий репост и разлетелся по сети.

«Здесь должен быть многозначительный текст, наполненный глубоким смыслом и саморефлексией», — написал Майкл.

Майкл также опубликовал праздничный смайлик на черном фоне. Поклонники отметили, что наследник звезды сериала «Моя прекрасная няня» возмужал. Также многие обратили внимание на сходство парня со своей знаменитой мамой.

Одной из первых Майкла поздравила сестра. Анна разместила архивное фото с именинником.

«С днем рождения, бро. Люблю тебя», — написал она по-английски.

Отметим, у Анастасии Заворотню трое детей. Анна (1996 года рождения) и Майкл (родился в 2000 году в США) появились на свет в браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Стрюковым (второй муж).

В октябре 2018 года Завортнюк родила еще дочь Милу Чернышеву. Ее отцом является фигурист Петр Чернышев, третий муж артистки.

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