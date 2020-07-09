24-летняя Анна, дочь 49-летней "прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, показала, где мама проводит время после выписки из больницы
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Аню засняли на высокой мраморной лестнице с металлическими перилами - роскошно и со вкусом. Как известно, ее мать вот уже более года как борется с раком. По последним данным, актриса идет на поправку - врачи даже позволили ей находиться в изоляции дома, а не медучреждении. Так, семейство сейчас обитает в частном доме в Крекшино.
Дочь Заворотнюк позировала в длинном платье-комбинации нежного-розового оттенка и бежевых босоножках на высоком каблуке. Аня томно уселась на ступеньках, блеснув стройными ножками и привлекая внимание изящными изгибами декольте.
"Я заметила, что многие из вас обращают внимание на то, что я очень люблю кроссовки, кеды и обувь на плоской подошве. Мне действительно так гораздо комфортнее. Но сегодня я решила пойти за хлебом в таком виде😂 А вы какой обуви отдаёте предпочтение? 👟 или 👠?", - поделилась Аня, задав в конце вопрос поклонникам.
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Пользователи кинулись комментировать:
"Добрый день! Вы очень Красивая девушка, вся в Маму и бабушку 👩🏼. Здоровья Вам и Любви ❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻"
"Так на маму похожа ❤️😘"
"Я живу в Германии и с трудом могу себе представить европейца идущего в магазин на шпильках! это просто смешно! Да и глупо..."
"бесплатно хлеб не отдали ?))))🤣👍🔥"
"Вот что значит женщина. 👍 в магазин за хлебом в красивом платье 🔥💯"
"Почему такая худенькая?😰"
До этого мы рассказывали, что дочь Заворотнюк показала территорию вокруг своего дома, позируя рядом с кустом белых роз.
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