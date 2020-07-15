Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала о грядущих в ее жизни переменах

Как передает Politeka.net, об этом она написала на своей странице в Instagram.

Анна Заворотнюк, объявила о том, что с осени будет жить отдельно от своих близких. Дочь актрисы заканчивает ремонт в квартире в центре Москвы и уже готовится к прощанию с родительским домом и переезду.

Она рассказала, что будет скучать по жизни в доме своей матери. Анна призналась, что планирует навещать близких по выходным. В остальное время дочь актрисы будет наслаждаться плюсами жизни в мегаполисе.

«Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей, быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации. Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не даёт мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам», — написала Анна.

Напомним, Анна Заворотнюк пострадала после похода в один из элитных салонов Москвы. После неудачной покраски волосы девушки оказались сожжены и ломались целыми локонами от прикосновения. При этом в салоне отказались признать свою ошибку, хотя и не взяли денег от Анны, а также снабдили ее восстанавливающими средствами.

Девушке пришлось состричь часть ранее роскошной шевелюры, что очень ее расстроило. При этом фолловеры всячески пытались поддержать Анну Заворотнюк. Также многие отмечали, что и с новой стрижкой девушка выглядит обворожительно.

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