Колишня актриса Меган Маркл раніше заявляла, що у неї двоє дітей

Як коментують наближені до королівської сім'ї, Маркл і її чоловік принц Гаррі не залишили думки щодо того, щоб завести другу дитину, пишуть британські ЗМІ.

«Вони визначено хочуть ще одну дитину, заявив исайдер. Меган говорила про те, що у неї буде двоє дітей».

Ще в жовтні минулого року колишній дворецький принцеси Діани Пол Буррел передбачав, що у Маркл скоро буде ще одна дитина.

Судячи з всьому, герцогиня Сассекская не передумала розширити сім'ю і після переїзду в США. За словами одного з її знайомих, в квітні Меган в жартома зауважила, що, крім собак, її однорічного сина потрібен ще один маленький дружок.

Нагадаємо, 6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився первісток Арчі. Малюк зайняв сьоме місце в черзі на британський престол.

Раніше ми повідомляли, відомий фотограф Артур Едвардс, який деякий час "стежив" за парою, розкрив план Маркл втекти з Великобританії.

За його словами, колишня актриса відразу після весілля прагнула якомога швидше покинути батьківщину чоловіка, оскільки спочатку не збиралася жити в королівському палаці.

Артур поскаржився, що онук Єлизавети II перестав з ним спілкуватися після того, як зв'язався з Маркл, і вони не контактують більше року. Цей факт дуже сильно ранить його. Едвардс стверджує, що принц Гаррі сильно змінився після знайомства з майбутньою дружиною.

"Це дуже безглуздо… Вона потягла Гаррі за собою, а він не мав абсолютно ніякого опору", - поскаржився він.

Підсумовуючи, королівський фотограф додав, що Меган Маркл, втікши з королівського палацу в США, все-таки домоглася свого.

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