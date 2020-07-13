Меган Маркл готова пойти на все, чтобы добиться поставленных перед собой целей

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Как утверждает известный фотограф Артур Эдвардс, звезда Голливуда Меган Маркл, которая планировала побег из дворца до свадьбы с принцом Гарри, тщательно проработала свой план.

Артур Эдвард с самых первых дней фотографировал принца Гарри и утверждает, что сын Дианы сильно изменился после знакомства с Меган Маркл.

По его словам, Маркл сразу после свадьбы стремилась как можно скорее покинуть Великобританию, поскольку звезда Голливуда изначально не собиралась жить в королевском дворце.

Артут пожаловался, что внук Елизаветы II перестал с ним общаться и они не контактируют больше года. Этот факт очень сильно ранит фотографа, который хорошо дружил с принцем Гарри.

"Это очень нелепо… Она потащила Гарри за собой, а он не оказал совершенно никакого сопротивления", - пожаловался он.

Подытоживая, королевский фотограф добавил, что Меган Маркл, сбежав из королевского дворца в США, добилась своего.

Ранее мы рассказывали о возможном пополнении в семье Меган Маркл и принца Гарри. По информации журналистов, сейчас Меган Маркл готовится вновь стать матерью.

О беременности Меган Маркл уже знают в королевском дворце. Королевские биографы сообщили, что Меган Маркл лично рассказала Елизавете II трогательную новость еще в мае.

Также мы сообщали, что Меган Маркл словила "звездную болезнь". Герцогиня опасается за наследника, ведь годовалый Арчи совсем не общается со сверстниками.

Но желание помочь сыну, по информации СМИ, оказалось не таким уж и сильным. Маркл считает, что они с Арчи не могут присоединиться к таким группам. И на это, как считает бывшая звезда Голливуда, есть немаловажная причина.

Супруга принца Гарри считает себя важной персоной, которая не должна заниматься простыми вещами.

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