Меган Маркл в очередной раз заговорила о разрыве отношений с королевским дворцом в контексте прав женщин

Об этом пишет таблоид Daily Star.

Экс-герцогиня сделала неоднозначное заявление, в котором намекнула, почему разорвала отношения с королевской семьей, в том числе и с Елизаветой II.

Так, 38-летняя Меган Маркл решила воодушевить молодых женщин в записанном девятиминутном видеоролике, который был приурочен к саммиту лидеров Girl Up 2020 "бороться с несправедливостью".

Журналисты сразу же восприняли слова Меган Маркл как выпад в сторону королевы Елизаветы II.

"Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что – нет. Самое сложное – это оказалось самым сложным для меня – подкреплять свои убеждения действиями", – откровенно обратилась бывшая звезда Голливуда к женщинам.

Экс-герцогиня Сассекская также призвала женщин к работе в том числе над собой, и попросила научиться терпению.

Британские эксперты сразу же восприняли выступление Меган Маркл как завуалированный удар по Елизавете II. Они также признали некоторые высказывания экс-герцогини оправданием решения отказаться от королевских привилегий.

"Будьте там, где вы находитесь в данный момент. Рост и изменения, которые вы преследуете, могут не ощущаться как что-либо изо дня в день. Но когда вы оглянетесь назад, я обещаю, вы увидите, что все это складывается", - добавила Маркл в своем обращении.

Также мы сообщали, что Меган Маркл словила "звездную болезнь". Герцогиня опасается за наследника, ведь годовалый Арчи совсем не общается со сверстниками.

Но желание помочь сыну, по информации СМИ, оказалось не таким уж и сильным. Маркл считает, что они с Арчи не могут присоединиться к таким группам. И на это, как считает бывшая звезда Голливуда, есть немаловажная причина.

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