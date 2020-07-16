Бывшая актриса Меган Маркл ранее заявляла, что у нее будет двое детей

Как комментируют приближенные к королевской семье, Маркл и ее супруг принца Гарри не оставили мысли насчет того, чтобы завести второго ребенка, пишут британские СМИ.

«Они определенно хотят еще одного ребенка, — заявил исайдер. — Меган говорила о том, что у нее будет двое детей».

Еще в октябре прошлого года бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Буррел предсказывал, что у Маркл скоро будет еще один ребенок.

Судя по всему, герцогиня Сассекская не передумала расширить семью и после переезда в США. По словам одной из ее знакомых, в апреле Меган в шутку заметила, что, помимо собак, ее годовалому сыну нужен еще один маленький дружок.

Напомним, 6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Арчи. Малыш занял седьмое место в очереди на британский престол.

Ранее мы сообщали, известный фотограф Артур Эдвардс, который некоторое время "следил" за парой, раскрыл план Маркл сбежать из Великобритании.

По его словам, бывшая актриса сразу после свадьбы стремилась как можно скорее покинуть родину мужа, поскольку изначально не собиралась жить в королевском дворце.

Артур пожаловался, что внук Елизаветы II перестал с ним общаться после того, как связался с Маркл, и они не контактируют больше года. Этот факт очень сильно его ранит. Эдвардс утверждает, что принц Гарри сильно изменился после знакомства с будущей супругой.

"Это очень нелепо… Она потащила Гарри за собой, а он не оказал совершенно никакого сопротивления", - пожаловался он.

Подытоживая, королевский фотограф добавил, что Меган Маркл, сбежав из королевского дворца в США, все-таки добилась своего.

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