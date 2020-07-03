Модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, похвасталась загорелыми «близняшками» в упругом наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ты же знаешь, что я чувствую себя по-другому, потому что ты знаешь, что у меня другой разум», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует с элегантным макияжем и в наряде с декольте, демонстрируя невероятную красоту.
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«Огонь!», «пожар! Бомба и пушка», «невероятная красота», «Какие глаза – бомба», «красотка», «взгляд на миллион. Просто невероятная красота», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось ранее, известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ без лишнего смущения.
На фото модель показывает себя в черном полупрозрачном корсете, который подчеркнул точеную талию красавицы. Ким соблазнительно легла на кровать и без смущения показала в королевском декольте свое достоинство. Звезда лежала рядом с подсвечником, а рукой взялась за волосы, делая фотографию максимально жаркой.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков под фото и написали комментарии под фотографией.
Напомним, корейская Кардашьян разделась и пригласила в свою спальню
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