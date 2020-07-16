Українцям розповіли про схему шахраїв з банківськими картами, і пояснили, як не попастися на вудку

Важливі поради дали в НБУ.

Нехитра схема, яка при цьому може залишити вас без грошей, виглядає наступним чином. На телефон несподівано приходить повідомлення:«Це SMS-повідомлення від банку, ваша картка заблокована». Деталі просять дізнатися по телефону.

Ви телефонуєте і спілкуєтеся нібито з представником банку, який інформує про спробі шахрайства з вашою карткою і просить вас терміново повідомити всі реквізити вашої картки, ПІН-код та пароль.

У НБУ зазначили, що працівники банків ніколи не запитують таку інформацію.

Вимагати паролі може тільки шахрай.

« Він намагається викликати у вас довіру, представляючись працівником банку. А потім тисне на вас! Залякує, що ви не зможете користуватися своєю карткою або ж гірше – можете втратити всі кошти, якщо прямо зараз не надасте йому реквізити картки – термін її дії та тризначний код на звороті картки. Каже, що треба діяти швидко, бо буде занадто пізно. Також під час розмови шахрай може переконувати здійснити перерахунок коштів, зняти картковий ліміт», - пояснили в НБУ.

Якщо так сталося, що ви все-таки потрапили до рук шахрая, телефонуйте в Кіберполіцію – 0800505170. Також можна залишити скаргу онлайн.

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