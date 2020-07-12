Это уже не первый подобный случай

Клиентка не может добиться от ПриватБанка возвращения средств, которые "исчезли" при проведении операции

Об этом она рассказала в негативном отзыве, который опубликовала на портале Минфин.

По словам клиентки, при нескольких свидетелях она пыталась перевести на карту 500 гривен, но терминал ПриватБанка в самый неподходящий момент завис.

"После введения 500 гривен, аппарат завис и обнулился. При первом обращении в «службу» 3700, было сказано, что деньги вернут на счёт телефона в течение 2-х недель. При втором обращении в «службу» 3700 было сказано, что первой заявки вообще не было и, что теперь она будет оформлена. На телефон пришло подтверждение, что заявка принята. При третьем обращении в «службу» 3700, было сказано, что при зависании терминала деньги автоматически были перечислены на карту, что конечно — полная чушь", - жалуется она.

ПриватБанк на просьбу вернуть средства заявил, что "ничем не может помочь".

"Этого (зачисления средств - ред.) не произошло, и это было неоднократно проверено. При вопросе, как мне вернуть мои деньги, в 3700 мне ответили, что ничем не могут мне помочь. Подобный наглый грабёж и пренебрежение — это обычная практика уважаемого «Приватбанка»?", - задалась она вопросом.

"Подтверждением платежа является квитанция. Вы можете предоставить ее получателю средств. В Приват24 в меню: Сервисы — Услуги — Сервис квитанций, Вы можете распечатать квитанцию платежа, уплаченного с карты Приватбанка в системе Приватбанка. Также, рекомендуем получателю средств внимательно проверить выписку по 02.06.20. В случае дополнительных вопросов просим получателя средств обратиться к нам в личные сообщения и предоставить скриншот выписки по карте. Будем рады помочь", - ответил представитель ПриватБанка на жалобу недовольной клиентки.

Напомним, деньги исчезают при переводе, сбылся кошмар любого клиента ПриватБанка: "17 тысяч не дошли".

Как сообщала Politeka, счета украинцев арестовывают без предупреждения, заявление ПриватБанка.

Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает перевести деньги на карту, в Приват24 проблемы: «Ваши платежи могут…».