Стало известно, как мошенники с помощью сайтов-подделок выманивают у украинцев деньги

Об этом пишет Обозреватель.

Сегодня в Украине работает целая группа сайтов, которые различными методами выманивают у простых украинцев банковские данные и опустошают их счета.

Такие сайты предлагают какие-то услуги, а оплату нужно провести через банковскую карту. Для этого пользователь должен внести свои карточные данные в форму.

Но после подтверждения операции пользователь получает сообщение, что та оказалась неуспешной. Именно таким образом работает большинство веб-ресурсов, чья цель – фишинг. Сайт “запоминает” введенные пользователем данные, после чего ворует денежные средства.

“Чем опасны сайты-подделки? Мошенники накапливают реквизиты и затем пытаются использовать их для несанкционированных денежных переводов с карты пользователя на мошеннический счет (на разные суммы, пока не опустошат счет держателя карты полностью или пока не сработают установленные на карте лимиты для расчетов в Интернет). В других случаях мошенники осуществляют покупки в Интернет, оплачивая их чужой картой”, – предупреждают специалисты простых украинцев, которые могут столкнуться с подобными ресурсами в сети.

По словам экспертов, у таких сайтов нет системы шифрования трафика и сертификата для проведения платежей.

Более того, такие сайты-подделки еще запрашивают у клиентов персональные данные, вплоть до серии и номера паспорта, а также адреса реальной прописки.

“Онлайн-мошенничество в Украине развито довольно широко. Есть много вариантов: и с OLX, и через СМС от “полиции”, “банка” и т.д. Мошенники бьют по эмоциям. Говорят, что близкий находится в опасности, что банковский счет могут закрыть, что вы можете выиграть огромную сумму. Иногда такие акции проводят параллельно с реальными акциями мобильных операторов, банков”, – предупреждает аналитик Виталий Якушев.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что жертвой мошенников может стать каждый, поскольку они могут купить любую персональную информацию человека в сети.

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