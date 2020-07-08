Обслуживание и сервис государственного ПриватБанка добивают клиентов

Очередной негативный отзыв был опубликован на портале Минфин.

По словам клиентки, через Приват24 она совершала денежные переводы на сумму почти в 17 тысяч гривен, но деньги так и не дошли до адресата.

"Сегодня прошло уже три недели, а деньги на карточку сыну так и не поступили. Обращались несколько раз на горячую линию и два раза ходили в разные отделения ПриватБанка простояв по часу в очереди на жаре. Там проверили квитанции о переводе — все реквизиты получателя, ФИО и т.д. правильные. Отправили сыну эти квитанции на английском языке. Он ходил там в свой банк. Ему говорят, что деньги не приходили", - рассказывает недовольная клиентка.

Более того, ПриватБанк отказывается предоставлять им международную форму, необходимую для возврата средств.

"Просят международную форму МТ103. Обратились в ПриваБанк, там ответили, что такую форму дают только для Swift-переводов, а для переводов на Visa/MasterCard её не дают. В итоге, 30.06.20. зарегистрировали обращение за №15001052. Сын вновь ходил в свой банк — ответ тот же: денег не поступало. Ему уже надо ехать домой, все на нервах. Жена — онкологическая больная, только недавно перенесла операцию. Ей нельзя нервничать! Все в стрессе! Что делать?", - задалась вопросом клиентка, которую ПриватБанк загнал в тупик.

"Добрый день! Позвольте отметить, что Ваш вопрос был рассмотрен и с Вами связывался сотрудник банка и сообщил информацию относительно платежа. Для решения вопроса рекомендуем обратиться с квитанцией за платежом до банка-получателя", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, что доллар пошел на рекорд, курсу валют вынесли вердикт: "Деньги выгребаются из ПриватБанка".

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