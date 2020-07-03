Многие украинцы жалуются, что ПриватБанк без уведомления блокирует счета

Финучреждение дало развернутый ответ, почему так происходит и что в таком случае предпринять, в комментарии под одным из отзывов недовольного клиента на сайте Минфина, передает Politeka.net.

"Вчера неожиданно для себя обнаружил, что мой ФЛП счет арестован. Оператор сообщила, что причина в отсутствии идентификации и надо заполнить анкету. Вы серьезно??? У вас все мои данные, а вопрос из анкеты, какой у меня доход и имею ли не погашенные кредиты - как влияют на мою идентификацию? Выплачиваю в этом месяце кредит и меняю банк. Такого я еще не видел, позволять себе арестовывать счет ради опросника - много на себя взяли", - говорится в жалобе украинца.

В ПриватБанке сослались на "рутинные процедуры" - мол, новое законодательство о финмониторинге требует пересмотра актуальной информации.

"В бизнесе иногда приходится соблюдать достаточно много рутинных, но при этом важных формальностей: в соответствии с Законом Украины № 2121-III Б и № 361-IX, а также Постановлениями НБУ и № 417 все банки должны получать и поддерживать в актуальном состоянии сведения о своих клиентах. К таким сведениям относятся: финансовая отчетность и дополнительная информация о деятельности предприятия.

Это необходимо делать по правилам финансового мониторинга. Не удивляйтесь, если ранее вы уже предоставляли такие документы, а сейчас видите этот запрос снова, ведь у каждого документа есть так называемый «срок давности», по окончании которого все банки обязаны спрашивать у всех клиентов актуальные документы.

При этом мы стремимся максимально экономить ваше время - не нужно идти в банк: передать все документы можно в электронном виде через «Приват24 для бизнеса» в меню «Анкета»", - прокомментировал оператор.

Также отмечается, что "законодательство Украины в части финансового мониторинга обязывает банки пересматривать возможность обслуживания клиентов, которые не предоставили вовремя запрашиваемую информацию".

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