Відомий бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, здивував кадрами, забравшись на дерево

Артист опублікував досить цікаві кадри у своєму Instagram, пише Politela.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Сергій Глушко постав в легкій сорочці, яка розвивалася за вітром. Крій одягу дозволяв помилуватися м'язами зірки. Артист надів обтягуючі джинси з блискавками.

Тарзан розпустив волосся і, забравшись на дерево, звернувся до підписників. Глушко запросив всіх бажаючих на свою вечірку.

За чотири години кадри подивилися понад 6000 разів.

"Наташка на пальму вже загнала. Так вона у нас така😀", "А що записуватися треба, як я до вас хочу!!! але немає можливості, я то в Челябінську, та притому робота, тільки влаштовуюся, навіть без утримання не взяти 🤣🤣😮😮", "Відмінно вийшло ❤️😍🔥", "Коли чекати гастрольний тур з Вашим приголомшливим шоу?????", "О , нарешті Тарзан використовує себе за призначенням - лазіння по дереву", "Мм Сергійко ви сексі секс 🔥", "КрасавчеГ)🙌🔥", "Кльово! Як справжній на ліані...🔥🔥🔥👍👍👍👍💖💖💖💖", "ТАРЗАН - повелитель мавп. (В хорошому). 😜", "Сергійко на дереві, як у себе вдома)", "Смачна людина😜", "Крутооооо. Шкода мені Не потрапити (", "😍👍👏Акуратніше, будь ласка.Занадто високо😁😂😉💖", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Глушко постав з голим торсом, а Наташа Корольова позувала на тлі басейну. Співачка спустила сукню з одного плеча, засвітивши пікантну деталь - на ній не було спідньої білизни. Вона пустотливо глянула на чоловіка, той своєю чергою, картинно присунувся до дружини.

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".

Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим іншому, Королева не у справ.

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.