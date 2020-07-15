Відомий бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, здивував кадрами, забравшись на дерево 

Артист опублікував досить цікаві кадри у своєму Instagram, пише Politela.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Сергій Глушко постав в легкій сорочці, яка розвивалася за вітром. Крій одягу дозволяв помилуватися м'язами зірки. Артист надів обтягуючі джинси з блискавками. 

Тарзан розпустив волосся і, забравшись на дерево, звернувся до підписників. Глушко запросив всіх бажаючих на свою вечірку.

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За чотири години кадри подивилися понад 6000 разів. 

"Наташка на пальму вже загнала. Так вона у нас така😀", "А що записуватися треба, як я до вас хочу!!! але немає можливості, я то в Челябінську, та притому робота, тільки влаштовуюся, навіть без утримання не взяти 🤣🤣😮😮", "Відмінно вийшло ❤️😍🔥", "Коли чекати гастрольний тур з Вашим приголомшливим шоу?????", "О , нарешті Тарзан використовує себе за призначенням - лазіння по дереву", "Мм Сергійко ви сексі секс 🔥", "КрасавчеГ)🙌🔥", "Кльово! Як справжній на ліані...🔥🔥🔥👍👍👍👍💖💖💖💖", "ТАРЗАН - повелитель мавп. (В хорошому). 😜", "Сергійко на дереві, як у себе вдома)", "Смачна людина😜", "Крутооооо. Шкода мені Не потрапити (", "😍👍👏Акуратніше, будь ласка.Занадто високо😁😂😉💖",  - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Глушко постав з голим торсом, а Наташа Корольова позувала на тлі басейну. Співачка спустила сукню з одного плеча, засвітивши пікантну деталь - на ній не було спідньої білизни. Вона пустотливо глянула на чоловіка, той своєю чергою, картинно присунувся до дружини. 

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#Repost @tarzankaraoke (@get_repost) ・・・ Ну что Красоточки и Красавчики 🤗 Готовы ?!🤪 Выключаем телефоны 📲⛔️😁 Включаем Эмоции ✨✨✨и Драйв 💥 17 июля ⚡️⚡️⚡️ Сергей Глушко 💫@tarzan___official Tarzan Party 🔥🔥🔥🔥🔥 🌳Крекшино Роскошная живописная терраса у Воды 🌊 @rest_vse_svoe 🥂👌 Музло 🙃DJ @e_velikaya_e Танцуем & Поем караоке🎤🎶любимые песни 🔥Bar-show рекордсмен Книги Рекорда Гиннеса, ☄️ @serjflairing Звезда 🤩Party Океан Эмоций💫 гостеприимный 🔥🔥🔥Tarzan🔥🔥🔥 @tarzan___official ⚡️Бронь событий +7 (977) 170-03-16 What’sApp Ника Не проспи своё Party на Закате 😉😅 Всегда Ваши😎✌️🎶 @tarzankaraoke @tarzan___official @karaoke_pivov_battle @vladimirsokolov @nika_vakarchuk #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzan #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #dreamteam #тарзансупер #кузьмин #эйкрасотка #stageandsong #караоке#конкурскараоке #караокевип #лучшийкараоке #караокемосквы #эйкрасоткахорошаяпогодка #karaoke #танцуй #пой #конкурсмосква #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020

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Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".

Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим іншому, Королева не у справ.

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