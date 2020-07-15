Російська модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, порадувала шанувальників відвертими кадрами на траві

Зірка представила на сторінці в Instagram фото однієї з недавніх фотосесій на природі, пише Politeka.net.

Модель з'явилася на знімку практично голою. На першому кадрі Олена прикрила груди букетом квітів. При цьому красуня перебувала на білосніжній постелі серед зеленої трави.

Так, на іншому фото Краснова вляглася на своє імпровізоване ліжко, прикривши тіло простирадлом.

Модель закинула волосся набік і дивилася у камеру своїм глибоким поглядом.

На останньому кадрі Олена лягла на живіт, засвітивши оголену спину і трусики-бікіні.

Фото вийшли дуже яскравими й спекотними.

В пості невістка Пугачової зізналася, що знімки були зроблені в червні.

"Вирішили з сестрою і моїм солодкими племінником злітати на тиждень в Сочі)) Рахуємо дні до нашого від'їзду🤞🏼 в Сочі ніколи не відпочивала, але друзі всі дуже хвалять! Буду рада, якщо поділитися цікавими місцями, кращими пляжами і тд🙏🏼", - звернулася Олена до підписників.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"На останньому фото, бікіні завадили. Краще б трохи попки було видно без них. Фотки класні", "Красуня! 👍❤️💋", "Ми теж збираємося в Сочіііі, хороший вибір! Фотки прям класні, як і Альона!!!💜👍💜", "Дівчина неземної краси!", "👍красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Краснова позувала прямо на траві посеред величезного ромашкового поля. Модель одягнена в коротке рожеве плаття на тонких бретелях і з глибоким декольте.

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