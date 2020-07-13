Российская модель Алена Преснякова похвасталась красотой во время отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Давно не было лавстори❤️ Просто счастливые мы на прогулке в объективе у любимой Насти Фед», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Преснякова позирует рядом с мужем, застыв в элегантных позах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Все фото оригинальны, как и вы сами», «все кадры супер», «ребята, вы нереальные», «Ребята и, что я в Вас, такая влюбленная?», «Все кадры отличные! Самая классная пара!», «красивая пара, слов нет», — пишут они.

Как сообщалось ранее, известная российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, разлеглась на траве в соблазнительном мини-платье

На кадрах Краснова лежит прямо на траве посреди огромного ромашкового поля. Модель одета в короткое розовое платье на тонких бретельках и с глубоким декольте. Наряд идеально подчеркивает все изгибы фигуры соблазнительной красотки.

Краснова явно позирует для фотосессии, срывая лепестки ромашки. Модель то и дело смотрит в камеру, поправляя волосы и игриво улыбаясь.

Напомним, юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала...".

Как сообщала Politeka, внук Пугачевой слетел с катушек и набросился на фанатов из-за критики нового видео.

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