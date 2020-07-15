Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала сміливий образ, порадувавши фанатів

На фото красуня позувала в білому топі з прозорою зоною декольте і спідниці. Образ Астаф'єва доповнила пишною зачіскою, а сама позувала на тлі водойми. Даша затьмарила Сонце і весь наряд просвічувався на його тлі, що зробив знімок максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи Олексія Дурнєва, поставили більше 2000 тисяч лайків і написали коментарів:

"Ого", "От би мені таку зачіску", "Даша", "Немає слів, ну дуже", "Мурка", "Господи, яка шикарна жінка", "Чарівництво", "Подібна Сонцю".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників жаркими фото і відео зі спортзалу.

Астаф'єва показала зв'язку з тренування, яку робила під наглядом тренера, про що також оповістила в розділі Сторі. Позуючи в лаконічному спортивному костюмі, що складається з сумочок та майки, Даша виглядала приголомшливо навіть під час занять, займаючись своїми формами, як у Кім".

Повідомлялося, що українська співачка Даша Астаф'єва блиснула бездоганними формами у сміливій фотосесії на вулиці.

«Боженька ліпив @da_astafieva в гарному настрої. У такому ж ми знімалися, йшов сніг. Львів, лютий 2020», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розкішна Даша Астаф'єва показала всю свою красу перед камерою

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