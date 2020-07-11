Украинская певица и актриса Даша Астафьева поразила поклонников новым знойным кадром

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое пикантное фото на своей странице в соцсети Instagram.

На нем знаменитость позирует в одном золотистом купальнике, который едва скрывает и заметно подчеркивает ее природные достоинства. Даша Астафьева стоит босыми ногами на плитке, опираясь рукой на дощатую террасу какого-то кафе или ресторана. Судя по тени на снимке, красотка смотрит прямо на солнце, а потому сильно жмурится.

Пользователи социальной сети с восторгом встретили пляжное фото артистки и оставили много комплиментов в комментариях:

"Всегда красивая😍🌷"; "Леди🔥🔥🔥"; "Пум пи дум ...Даша идёт на подиум!"; "Вот как потом это забыть😜"; "🍒🍒🍒Вишенка🍒🍒🍒"; "Просто супер❤️"; "Да, прекрасная золотая девочка 😉😊"; "Ну, что за женщина? Я просто схожу с ума! До свидания разум и здравый смысл...💔"; "Сразу видно, кто на карантине булочки не кушал 😋😋❤️❤️"; "Просто бомба❤️".

Ранее Даша Астафьева примерила жуткий образ белой монахини во время фотосессии к Хеллоуину для издания JetSetter. Вместе с ней позировал и знаменитый рэпер Потап.

Напомним, Астафьева «лишилась глаза» ради откровенного образа.

А еще Politeka писала, что Астафьева ошеломила откровенными позами в прозрачном костюме.

Также Politeka сообщала, что раздетая Астафьева устроила жаркое шоу под таблетками.