Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала архивные кадры, отснятые во время ее работы над новыми клипами

Даша решила представить серию кадров из клипов, которые представляла аудитории в последнее время. Не секрет, что Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий. Поэтому фанаты сразу же отреагировали на все ролики, показанные недавно в Инстаграм, пишет Politeka.

Поскольку Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели, позировать в белье, без него или провокационных образах ей совершенно не тяжело. Девушка любит эпатировать публику, совсем не стесняясь камер.

Новые клипы, в которых звезда была в томных образах, были приняты успешно. Так, пикантные кадры знаменитая певица опубликовала, что напомнить о своих роликах YouTube-канале. Одним из клипов стало видео нового трека «Основной инстинкт».

Напомним, авторами песни стали – Сергей Сорока и Яна Дрюпина. Аранжировку создал брат исполнительницы, Евгений Астафьев.

«А когда то были вместо в детском лагере))) Кто бы мог подумать ,что такая безумно красивая и талантливая девочка находилась рядом со мною в одном отряде)))🔥🔥», «Приятно было с Вами работать!;)», «Вспомнила ;) 😈», «Несравненная, давай детка, это кайф 🙏🌸😍эта та самая песня которую прослушиваею ещё и ещё», «Даша, какая Вы красивая))», «Профессиионально, 😘сексуально, с хорошим сюжетом, обожаю ваши песни, клипы, уважаю вашу личность😘 Даша, каждая ваша песня как очень хороший акт... Любви!».

До этого новым кадром Даша поделилась в разделе Стори в Инстаграм, однако, как оказалось, данное фото - архивное и сделано было два года назад одним из ее фотографов, с которым она сотрудничает.

Даша выглядела весьма изящно и потрясающе, что сразу же также отметили фанаты. Тонкая талия звезды была удачно почеркнута белым пиджаком.

«Очень красивое фото и сама девушка🔥🔥🔥👍», «Шикарная девушка! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Очень люблю фэшн. Надо бы самой почаще снимать такое», «Немного не понимаю фэшн 😃😃», «Давно хочу к вам попасть, клевые вы», «Отличное фото ❤️и девушка огонь!», «шикарно! оч нравится Это богиня!», «Люблю фэшн съемки! Крутой кадр!», «Очень стильный образ получился!», - написали поклонники.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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