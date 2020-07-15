Известная украинская певица Даша Астафьева показала смелый образ, порадовав фанатов

На фото красотка позировала в белом топе с прозрачной зоной декольте и юбке. Образ Астафьева дополнила пышной прической, а сама позировала на фоне водоема. Даша затмила Солнце и весь наряд просвечивался на его фоне, что сделало снимок максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая Алексея Дурнева, поставили более 2000 тысяч лайков и написали комментариев:

"Ого", "Вот бы мне такую прическу", "Даша", "Нет слов, ну очень", "Мурка", "Господи, какая шикарная женщина", "Волшебство", "Подобна Солнцу".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников жаркими фото и видео из спортзала.

Астафьева показала связку из тренировки, которую делала под наблюдением тренера, о чем также оповестила в разделе Стори. Позируя в лаконичном спортивном костюме, состоящем из лосин и майки, Даша выглядела потрясающе даже во время занятий, занимаясь своими "формами, как у Ким".

Сообщалось, что украинская исполнительница Даша Астафьева сверкнула безупречными формами в смелой фотосессии на улице.

«Боженька лепил @da_astafieva в хорошем настроении. В таком же мы и снимались, шел снег. Львов, февраль 2020», - говорится в сообщении.

Напомним, роскошная Даша Астафьева показала всю свою красоту перед камерой

А еще Politeka писала, что Астафьева сразила наповал прогулкой в золотом купальнике, знойное фото

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Астафьева в одном лифчике взбудоражила новым видео



