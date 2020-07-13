Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева решила похвастаться роскошными формами без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Астафьева позирует лишь в латексных штанах без верха, прикрывая роскошный бюст волосами и рукой. Несмотря на это, в кадр попали внушительные прелести знаменитости.

На другом снимке Астафьева позирует все в том же наряде, однако на этот раз уже боком. Волосы певица решила отбросить назад, но руку все же держит на внушительной груди.

Уточним, что поклонники певицы были в восторге от невероятной красоты кумира, и активно лайкали фотографии Астафьевой. Однако что-либо сказать они не решились.

До этого мы рассказывали, что певица и актриса Даша Астафьева поразила поклонников новым знойным кадром

На нем знаменитость позирует в одном золотистом купальнике, который едва скрывает и заметно подчеркивает ее природные достоинства. Даша Астафьева стоит босыми ногами на плитке, опираясь рукой на дощатую террасу какого-то кафе или ресторана. Судя по тени на снимке, красотка смотрит прямо на солнце, а потому сильно жмурится.

Пользователи социальной сети с восторгом встретили пляжное фото артистки и оставили много комплиментов в комментариях.

Напомним, Астафьева «лишилась глаза» ради откровенного образа.

А еще Politeka писала, что Астафьева ошеломила откровенными позами в прозрачном костюме.

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