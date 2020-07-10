Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева поразила смелой выходкой в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах представлен отрывок из е клипа. На них Астафьева позирует в тесном топе, который подчеркивает ее внушительные формы. При этом сама знаменитость элегантно гладит себя, демонстрируя женственность и чувство ритма.

Однако поклонники Астафьевой могли наблюдать за происходящим молча, ведь кадрами знаменитость решила поделиться у себя в Сторис, а не на основной странице.

До этого мы рассказывали что легендарная украинская исполнительница, модель и актриса Даша Астафьева сверкнула идеальными ногами в мини-платье

«Лето. Самое время сиять и заботиться о своей коже с удовольствием», - говорится в сообщении.

Уточним, что Астафьева рассказывает поклонникам о косметике, которой предпочитает пользоваться. Сам пост она сопровождала ярким снимком в мини-платье, которое подчеркивало сразу две ее гордости: пышную грудь и идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Многие из них высказали слова восхищения пышными формами звезды, а также смелой затеей Астафьевой.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

Также Politeka писала, что Астафьева в образе мрачной дивы соблазнила загадочного красавца

А еще Politeka сообщала, что Астафьева в одних трусах растянулась в необычной позе