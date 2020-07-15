Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи похвалилася вигинами на пляжі

Красуня створила свою лінію купальників і моделі демонструє на собі, пише Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в спокусливому чорному бікіні.

Маленький ліфчик сховав лише найінтимніше, при цьому, давши, насолодитися видами на великі груди.

Тонкі бретельки тяглися до потилиці, а також додали пікантності між двома клаптиками тканини. Одна з лямок була товстішою, і зав'язувалася під грудьми. Такі деталі підкреслювали стрункість Ратаковськи: "Ульотна фігурка".

Тонка талія і пружний живіт - виглядають на фото дуже ефектно. Рельєфи тіла - ідеальні.

Фотограф не зняв плавок, але видно, що вони у формі бікіні, а їх лямки тяглися вище стегон.

Емілі розпустила волосся, які одразу ж розвіяв вітер, вона опустила очі і посміхнулася.

За 16 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів. Користувачі мережі зізнавалися в любові не тільки зірці, але і її бікіні.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала без верхнього одягу та білизни. Зірка виставила напоказ своє оголене тіло, прикривши руками найпотаємніше.

Модель стояла боком, трохи відігнувшись назад. Рівна спинка і струнка талія - це те, від чого не можна відірватися.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала в чорному купальнику з неймовірним декольте захопила виглядом.

Зірка показала, як лежить на пляжі боком до об'єктиву без макіяжу і прикривши частково обличчя панамкою з леопардовим принтом. Прихильники відразу ж звернули увагу на спекотний кадр.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою

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