Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась изгибами на пляже

Красотка создала свою линию купальников и модели демонстрирует на себе, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в соблазнительном черном бикини.

Маленький лифчик спрятал лишь самое интимное, при этом, дав, насладиться видами на большою грудь.

Тонкие бретельки тянулись к затылку, а также добавили пикантности между двумя лоскутками ткани. Одна из лямок была потолще, и завязывалась под грудью. Такие детали подчеркивали стройность Ратаковски: "Улетная фигурка".

Тонкая талия и упругий живот - выглядят на фото очень эффектно. Рельефы тела - идеальны.

Фотограф не заснял плавок, но видно, что они в форме бикини, а их лямки тянулись выше бедер.

Эмили распустила волосы, которые тут же развеял ветер, она опустила глаза и улыбнулась.

За 16 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети признавались в любви не только самой звезде, но и ее бикини.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала без верхней одежды и белья. Звезда выставила напоказ свое обнаженное тело, прикрыв руками самое сокровенное.

Модель стояла вполоборота, немного отогнувшись назад. Ровная спинка и стройная талия - это то, от чего нельзя оторваться.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в черном купальнике с невероятным декольте восхитила видом.

Звезда показала, как лежит на пляже боком к объективу без макияжа и прикрыв частично лицо панамкой с леопардовым принтом. Поклонники сразу же обратили внимание на жаркий кадр.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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