Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась изгибами на пляже
Красотка создала свою линию купальников и модели демонстрирует на себе, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в соблазнительном черном бикини.
Маленький лифчик спрятал лишь самое интимное, при этом, дав, насладиться видами на большою грудь.
Тонкие бретельки тянулись к затылку, а также добавили пикантности между двумя лоскутками ткани. Одна из лямок была потолще, и завязывалась под грудью. Такие детали подчеркивали стройность Ратаковски: "Улетная фигурка".
Тонкая талия и упругий живот - выглядят на фото очень эффектно. Рельефы тела - идеальны.
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Фотограф не заснял плавок, но видно, что они в форме бикини, а их лямки тянулись выше бедер.
Эмили распустила волосы, которые тут же развеял ветер, она опустила глаза и улыбнулась.
За 16 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети признавались в любви не только самой звезде, но и ее бикини.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала без верхней одежды и белья. Звезда выставила напоказ свое обнаженное тело, прикрыв руками самое сокровенное.
Модель стояла вполоборота, немного отогнувшись назад. Ровная спинка и стройная талия - это то, от чего нельзя оторваться.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в черном купальнике с невероятным декольте восхитила видом.
Звезда показала, как лежит на пляже боком к объективу без макияжа и прикрыв частично лицо панамкой с леопардовым принтом. Поклонники сразу же обратили внимание на жаркий кадр.
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее
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