Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе до операцій і після

На фото красуня позує в зеленому топі, шортах і пов'язці на голові. Олена дивилася в камеру і знімала себе на телефон. Образ дівчина доповнила стильними сережками. На другому фото Омович вже позувала до того, як зважилася ще на операції. Мила дівчина стояла перед камерою і відвернула обличчя. Грудей у неї не було, як і волосся ще були натурального кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У мене груди шостого розміру, а були нульовими", - написала Альона.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Олено, у вас чудові зовнішні дані", "Приголомшлива дівчина!!!", "Складно знайти одяг та білизна потрібного розміру?", "Яка милашка «до»", "Альона, підкажіть, будь ласка, після першої операції багато було розтяжок?", “Страшно”.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович зробила розбурхуюче селфі.

На одному з останніх знімків красуня з'явилася в білому нижній білизні, яке ледь стримувала шикарні форми.

Красуня з'явилася в ліфчику на тонких бретельках. Ця білизна була дуже малой, що видно з величезним принад, які вистрибували з-під білої тканини.

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