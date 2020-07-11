Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась формами в соблазнительном костюме

Красотка часто демонстрирует на себе невероятно откровенные наряды, пишет Politeka.net. Звезда предстала в белом топике, который едва удерживал грудь.

Стоит отметить, что Алена недавно снова увеличила грудь, поэтому не устает ею хвастаться.

Белый топик смотрелся чудесно на огромных прелестях, при этом тонкие бретельки натянулись на плечах. Сверху красотка накинула розовую кофточку.

Также модель надела мини-шорты на высокой посадке. Плотная резинка идеально подчеркнула талию, а вырезы одежды, едва не открывало виды на самое сокровенное.

На одном из фото Омович повернулась к камере боком и встала на колени. Красотка выгнулась, выставив назад упругие ягодицы.

Стройные ножки с босоножками на высоких каблуках смотрелись идеально.

Почти за сутки пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Где Вы таких силиконовых кукол находите? В Одессе уже нет красивых девушек? Или это у Вас такой вкус и он такой же вульгарный и дешёвый в одежде?", "Что с ногтями то опять???? Салоны ещё не открылись что-ли? Тогда прячь пальцы 😂😂😂", "этот ваш плюш сводит с ума 🔥", "Вауу какой загар", "Вся искусственная, противно смотреть", "Божественна🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович предстала в нежном платье с большим декольте.

Модель показала на себе белый наряд, который спустила с плечей, сверкнув бретельками, последние она также спустила.

Алена зажала свой новый большой бюст руками, чтобы тот не выскользнул из платья.

Напомним, украинская Кардашьян потрясла влажными "булочками" прямо под дождем

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян задрала мини-юбку, засветив свое сокровище

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в миниатюрном топе поразила талией