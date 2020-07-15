З'явилися кадри зі зйомок фінального сезону серіалу «Сваты»

Актор Данило Бєлих, який грає батька Євгенії, опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографії зі зйомок «Сватів». Крім артиста на знімку також зодображені Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Інна Корольова і Олександр Феклістов.

Бєлих подякував знімальну команду. І також підтримав своїх колег, повідомивши про те, що вони обов'язково зустрінуться і гідно попрацюють у цьому проекті. За його словами, працювати в такому режимі - велика радість. Також актор додав, що напевно в єтом і полягає секрет успіху серіалу.

«Усім, хто знімав, гримував, світил, одягав, відвозив, видавав, крутив, готував, прибивав, любив, будинки ждал- всім вам велика подяка... Упевнений, ми обов'язково ще попрацюємо і випустимо багато прекрасного і гідного вашої уваги», - написав актор.

Серіал «Свати» виходить з 2008 року.

Зйомки чергового сезону мали стартувати близько чотирьох років тому. Але, за словами Федора Добронравова, зйомки були зупинені за політичними мотивами.

Знімати «Свати 7» почали тільки в 2019 році під Мінськом, проте все застопорилося через пандемію.

Зазначимо, зупинка в роботі над серіалом засмутила не тільки фанатів, які з нетерпінням чекають нового сезону, але й артистів.

Так, Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько, зізналася, що перенесла припинення зйомок нелегко.

«Поки знімалася в «Сватах», жила динамічним життям, наповненим сенсом, готувалася до кожного сезону, до кожного знімального дня. А коли все закінчилося, було відчуття, що життя зупинилося. Трапилася навіть невелика депресія, але допоміг мені справитися з нею театр», - зізнавалася Кравченко.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" зізналася, що насправді думає про сюжет серіалу: "Це фантастика".

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