Актриса Татьяна Кравченко, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Сваты" - Валюху Будько, удивила откровением

Как передает Politeka.net, на фан-страничке звезды в Инстаграм поделились ярким моментом из телешоу и процитировали Татьяну.

В кадре Валюха предстала с мужем Иваном Будько (актер Федор Добронравов, крайний слева) и сватами Ольгой и Юрием Ковалевыми (Людмила Артемьева и Анатолий Васильев, посередине). Как известно, по сюжету, молодая пара оставляет 5-летнюю дочь на бабушек-дедушек и уезжает отдыхать. "Старики" сталкиваются с проблемами в воспитании ребенка, у всех разные подходы: одни из села, другие из города.

"Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика.❤️🙏🏼", - процитировали Кравченков на ее фан-страничке.

Пользователи кинулись обсуждать мнение звезды, в основном не соглашаясь с ней, но тем не менее отмечая ее актерский талант.

"Бабушки и дедушки во всем мире одинаковые! Любят внуков!"

"Никакой фантастики!!! На каждые выходные внучек к нам привозят дети! Мы очень рады этому! И это - Россия!!!"

"И ничего не фантастика. Это может в Москве бабушки не хотят сидеть с внуками, но Москва это не вся Россия! Сидят и ещё как!"

"Без Ивана Будько не могу представить продолжение ("

"Татьяна, в России тоже такое есть😉 и мы частенько нашу семью сравниваем с Вашими персонажами 👍😉"

"Татьяна, вы чудо! 👍 Кайфую от Вашей игры, Вы естественны и неповторимы!!!❤️"

"Каждый день смотрю и никогда не надоедает!"

Напомним, звезда "Сватов" огорошила печальной новостью: "Уже сниматься не будем".

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