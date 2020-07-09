45-летняя актриса Олеся Железняк из сериала "Сваты" рассказала, чего стоит ждать поклонникам телешоу

В одном из интервью российскому изданию артистка сообщила, что в Беларуси, где проходили съемки долгожданного седьмого сезона, были отсняты почти все серии, однако проект был приостановлен из-за карантина. Железняк призналась, что в этом году ждать выхода новых "Сватов" не стоит.

"Думаю, не в этом году точно. Мы отсняли почти весь сезон. Оставалось несколько серий. Большую часть сделали в Беларуси. И, видимо, из-за вируса в этом сезоне уже сниматься не будем. А так, как только доделаем, сдадим", - поделилась Железняк.

Кроме того, актриса призналась, что изоляция далась ей тяжело - во многом из-за отсутствия работы.

"Это же не каникулы, а вынужденная ситуация. К тому же неизвестность всегда угнетает: когда откроются театры, когда возобновятся съемки, до сих пор жду этого. Скучаю без работы. Было непросто. Дело даже не в пребывании с семьей, просто тотальная несвобода негативно воздействует на человека", - разоткровенничалась Железняк, добавив, что в октябре планируется премьера спектакля с ее коллегой по "Сватам" Татьяной Кравченко «Под одной крышей» по пьесе Людмилы Разумовской.

Ранее мы сообщали, еще одна звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала, что несмотря на все слухи, в седьмом сезоне будут все "любимые актеры".

«Абсолютно все артисты порадуют вас новой историей. А вот когда он выйдет, я сказать пока точно не могу. Вот когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет. Будет 12 серий в «Сватах-7»... Седьмой сезон будет последним», - сообщила актриса.

Напомним, что Добронравов из "Сватов" признался, кого любит больше, чем сыновей: "Мне нравится вседозволенность".

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