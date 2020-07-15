Появились кадры со съемок финального сезона сериала «Сваты»

Актер Даниил Белых, который играет отца Евгении, опубликовал на своей странице в Instagram фотографии со съемок «Сватов». Помимо артиста на снимке также запечатлены Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Инна Королева и Александр Феклистов.

Даниил поблагодарил всю съемочную команду. И также поддержал своих коллег, сообщив о том, что они обязательно еще встретятся и достойно поработают в этом проекте. По его словам, работать в таком режиме - большая радость. Также актер добавил, что наверное в єтом и заключается секрет успеха сериала.

«Всем, кто снимал,гримировал,светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал- всем вам большая благодарность... Уверен, мы обязательно еще поработаем и выпустим много прекрасного и достойного вашего внимания», - написал актер.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года.

Сьемки очередного сезона должны были стартовать около четырех лет назад. Но, по словам Федора Добронравова, съемки были остановлены по политическим мотивам.

Снимать «Сваты 7» начали только в 2019 году под Минском, однако все застопорилось из-за пандемии.

Отметим, остановка в работе над сериалом огорчила не только фанатов, которые с нетерпением ждут нового сезона, но и артистов.

Так, Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько, призналась, что перенесла прекращение съемок нелегко.

«Пока снималась в «Сватах», жила динамичной жизнью, наполненной смыслом, готовилась к каждому сезону, к каждому съемочному дню. А когда все закончилось, было ощущение, что жизнь остановилась. Случилась даже небольшая депрессия, но помог мне справиться с ней театр», - рассказывала ранее Кравченко.

Напомним, Валюха из "Сватов" призналась, что на самом деле думает о сюжете сериала: "Это фантастика".

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