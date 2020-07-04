Популярная актриса украинского происхождения Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», похвасталась красотой на архивных снимках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости в Instagram.

«Фанаты сломают кнопку лайка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах показаны архивные кадры из жизни актрисы: сперва она позирует маленькой девочкой, потом немного старше, потом вначале карьеры, а потом во время съемок в легендарном сериале. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников Кравченко.

«мы вас очень любим», «Красавица», «очаровашка», «такая красавица», «круто! Красотка», «Глаза зеркало души. Душа у Вас добрая и глаза такие же, прекрасная Татьяна», «здорово», «Красавица и талантище», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная российская актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", удивила снимком на беговой дорожке

Необычное фото появилось на фан-странице актрисы в Инстаграм. На фото 66-летняя актриса в красивом красном платье стояла на беговой дорожке. Артистка выглядела энергично, она улыбалась и смотрела в камеру. Позади нее виднелся обруч. Вероятно, эту комнату звезда «Сватов» использует для занятий спортом.

Напомним, что Татьяна Кравченко засветилась с известной актрисой: «Сестры».

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко распахнула рубашку и блеснула пышными формами: "Все мы когда-то...".

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