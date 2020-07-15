Відома українська співачка Злата Огневич показала своє вміння в гімнастичних стрічках

На фото Злата позувала в червоному комбінезоні, у якого була відкрита спина. Огневич зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали, а сама парила а повітрі серед гімнастичних стрічок. Кадр вийшов дуже ефектним і навіть спокусливим, адже таких шикарних елементів не повторити, можливо, Анастасії Волочковій. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли кожне тренування в задоволення. Мій улюблений, професійний, тренерський склад", - написала Злата.

Фанати поставили півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Крута розтяжка", "Ох, як воно шикарно виглядає на фото. І для організму, впевнена, таке розслаблення", "Прекрасного його продовження", "Вау", "Дуже гарно", "Принцеса цирку".

Повідомлялося, що популярна українська виконавиця Злата Огневич блиснула бездоганною фігурою в мереживній білизні.

«Моя жіноча сила в тому, що я #ПриймаюСебе і розумію, що таке любов і повагу — не можна бути трошки добрим, а трошки – поганим. Всі ми - такі, як є, і це чудово! У всіх своя краса і особлива магія», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Огневич позує в розхристаному вбранні і одній мереживній білизні з панчохами.

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