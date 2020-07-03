Известная украинская певица Злата Огневич показала, как поступает с неверными мужчинами

Звезда записала довольно откровенный клип на песню "Гола правда", передает Politeka.net. Это новый эпизод трилогии «История моей любви». (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Ради своей роли Злата научилась водить авто. По словам артистки, она привыкала к машине, ездя по ночному Киеву с водителем. Однако во время съемок не удалось избежать аварийной ситуации и певица чуть не разбила машину.

Видеоработа рассказывает о художнице, которая похитила парня и рисовала его психологический портрет. Молодой человек легко относится к отношениям, а Злата хочет научить этому каждую девушку.

Героиня клипа похитила парня и делала с ним все, что придет в голову, а когда наигралась, как он когда-то с ней, бросила раздетым в лесу.

По мнению Огневич, это комедийная история и девушки, возможно, увидят в ней себя.

За два дня видео собрало более 30 тысяч лайков и много комментариев:

"Много голого мужика. А Злата, наоборот, укуталась одеждой", "Ваша трилогия просто никого не оставит равнодушным!Все очень искренне и жизненно!!!!❤️", "Абсолютно НОВАЯ Злата! Очень приятно наблюдать за вашими изменениями ❤️", "Это просто шок! Обожаю Вас! С каждым разом все больше ❤️❤️❤️", "Посмотрела с удовольствием! Работа супер❤❤❤", "Новая, дерзкая, соблазнительная, офигенная Злата 😍💣", "Ново для Вас, но примитивно. Вы опустили планку. Не понимаю восторженных отзывов?! В песне нет ничего особенного, к сожалению. А вообще, я уважаю Вас и Ваше творчество. Считаю Вас одной из самых талантливых артисток Украины, но недооцененной".

Напомним, что Злата Огневич рискнула надеть платье без белья и соблазнительно нагнулась: "Маленькие радости".

А еще Politeka писала, что Злата Огневич в топе из веревочек показала, почему горячее кофе: "Дива!".

Также Politeka сообщала, что жгучая Злата Огневич произвела фурор, выставив бюст в коротком топике: "Просто нереальная".