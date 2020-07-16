Відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото красуня показала себе в помаранчевому купальнику, а образ доповнила очками. Так як наряд був цілісним, то в ньому було пристойне декольте, яке ледве вмістило пишний бюст Кім. Зірка сиділа на стільчику біля пальми, а трохи далі можна побачити море. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайк або написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Мисливиця".

Раніше ми писали, що популярна модель Кім Лі похвалилася розкішним бюстом в екстравагантному вбранні.

«Ви робите мене краще», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кім Лі позує в зеленому вбранні з «бездонним» декольте, демонструючи розкішну фігуру.

«Соковите яблучко», «так є!», «розкішна фігура», «бомбезний вигляд!», «вогонь-дівка», — пишуть її шанувальники.

Повідомлялося, що відома модель Кім Чи показала незвичайний образ в спокусливому ракурсі.

На фото Кім показує себе в чорній сукні з величезним декольте. Як можна помітити, красуня не дуже любить носити білизну, але завдяки цьому можна оцінити пишні груди дівчини. Образ Чи доповнила пишною укладанням волосся і прикрасами на шиї і руках.

Нагадаємо, корейська Кардашьян в напівпрозорому корсеті показала свій самий соковитий ракурс

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