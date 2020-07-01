Известная модель Гюль Бахари, которую называют корейской Кардашьян, показала смелый образ, подогрев интерес к своей персоне

На фото Бахари позирует в платье с огромным декольте, которое было в виде прозрачной сеточки. Красотка не стеснялась, демонстрируя свои пышные формы во всей красе. Гюль сидела за столиком в каком-то заведении, вытянув ноги вперед, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Супер звезда", "Восхитительная, великолепная загадочная девушка с красивыми волосами в этом потрясающем наряде. Ты выглядишь фантастически", "Дата свидания", "Моя малышка выглядит великолепно", "Эта картинка восхитительная, мне нравится, что платье на тебе потрясающе выглядит", "Красиво, как всегда", "Привет, спокойной ночи, привет, отличной ночи", "Это законно".

Ранее мы сообщали, что известная модель турецкого происхождения Гюль Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами.

«Лучше поздно, чем никогда», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Бахари позирует в белоснежном белом платье с блестками, которое едва вмещает ее внушительные формы.

Напомним, турецкая Кардашьян в мини-платье показала, как покоряет сердца

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