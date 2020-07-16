Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер похвалилася відпочинком з друзями

Красуня опублікувала кадри своїх розваг у сторіз Instagram, пише Politeka.net.

Модель позувала з келихом в руках, а на одному з фото демонстративно випила з нього.

Знаменитість обрала для прогулянки легке світле плаття з чорним принтом. Літній наряд виділив пишні принади зірки, а також підкреслив талію.

На одному з фото "божевільна" красуня грайливо задерла сукню і виставила вперед ніжку. Модель так сильно підняла наряд, що навіть ледь не показала найпікантніші місця.

Дженнер елегантно вигнулася, виставивши назад велику п'яту точку. Красуня підняла обличчя до сонця і посміхнулася. Її образ завершили окуляри в білій оправі, які вона одягла на голову.

Варто відзначити, що на задньому фоні, крім природи, можна помітити і хлопця в джинсах, який був чомусь дуже радий.

Фото не зібрали багато лайків та коментарів, можливо, красуню засипали компліментами в дірект.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в ліфчику, який фанати зробили блискучим. Білизна сяяла золотом, вона натягнулася на пружних формах, видно, як бретелі важко утримувати настільки великий бюст.

Величезні форми виставилися з бюстгальтера і ніби налилися, але красуня цього не соромиться, а навпаки пишається такою розкішшю.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер активно проводить час на відпочинку, розважається з подругами і сестрами, причому робить це з розмахом. Нещодавно модель приміряла спекотне плаття незвичного крою зі стяжками на спині та сідницях. Також можна помітити пікантний розріз ззаду, що підкреслює тонку талію знаменитості.

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