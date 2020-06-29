Эти знаменитости сводят с ума

Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер позировала вместе с сестрой, Хлоей

27 июня Хлоя Кардашьян отметила 36-летие, в честь чего на фан-странице Кайли Дженнер появились поздравления, пишет Politeka.net.

Авторы поста опубликовали несколько жарких фото горячих сестричек. На снимках Хлоя предстала в блестящем жакете, под который ничего не надела. Обнаженная грудь едва не выпрыгивала из белья.

Длинная тонкая цепочка между прелестями придавала только акцента столь откровенному образу.

Кайли позировала рядом в сверкающем платье из пайеток. Наряд не только подчеркнули пышную грудь, но тонкую талию с красивыми бедрами. Дженнар прижалась к сестре грудью.

На другом фото обе модели позировали в белых обтягивающих нарядах. Хлоя предстала в боди с вырезом впереди до пупка, а Кайли - в топе, длина которого позволила немного рассмотреть ее грудь.

Красные губы, коричневые тени и пышные ресницы - макияж в одном стиле просто совершенный.

А крупные украшения стали отличным дополнением к образу.

За 14 часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Можно обжечься", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер опубликовала фото вместе с другой сестрой, Кендалл. Первая нарядилась в блестящее боди с открытой спиной. Наряд обтянул ее совершенные формы.

Модель слегка выгнулась, чтобы во всей красе продемонстрировать свои упругие ягодицы.

А Кендалл Дженнер надела черный атласный лифчик и черные атласные трусики.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер появилась в мини-платье с облегающим корсетом, который обтянул тонкую талию и приподнял грудь вверх. Глубокое декольте прибавляло образу пикантности.

Напомним, белокурая Кайли Дженнер показала свою сладость, запрыгнув на стол в бесстыжем мини

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