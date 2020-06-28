Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала идеальную фигуру в тоненькой ночнушке

Сейчас Кайли активно проводит время на отдыхе, развлекается с подругами и сестрами на курортах или у бассейна. При этом девушка постоянно занимается собой и поддерживает фигуру в форме.

В этот раз Кайли удалось показать, что она не только похудела, но еще и находится в поисках "себя". Дело в том, что девушка постоянно меняет свой имидж. Кайли за довольно короткий срок успела сменить цвет волос несколько раз, причем девушка экспериментирует не только с париками. От природы у Дженнер темные локоны, но она часто показывает себя с розовым, желтым, зеленым и даже бирюзовым цветом волос.

Сегодня красотка сверкнула идеальными белыми прядями, улегшись на постели и выставив напоказ фигуру в ночнушке.

«Она вернулась», - загадочно подписала девушка свой новый кадр.

Поклонники сразу же бурно отреагировала:

«Я однажды буду твоим любимым рэпером», «Королева», «Потрясающие, зажигай малышка!», «Ох, мне это так нравится», «Gorgeous😍 omggggggg», «Так прекрасно», «Люблю вас», «Так великолепно 💘», «такая милая мама», «нет, покажи нам продолжение, это очень соблазнительно», «Томная малышка».

До этого мы также сообщали, что красотка знает, как привлекать внимание к себе. Позируя в стильном бикини под каплями воды на побережье, Кайли ужалось подчеркнуть похудевшую фигуру новым образом. И хотя на черно-белом кадре не виден ни цвет купальника, ни макияж звезды, фанаты обратили внимание именно на формы знаменитости, а не на ее имидж.

Отметим, не так давно Кайли впервые стала мамой. И за саму беременность она набрала больше 18 килограммов. Избавляться от которых она начала сразу же после рождения малыша. При этом через три месяца Кайли сбросила около десяти килограммов.

В Инстаграм она отметила, что остальной вес начал уходить благодаря диете.

«Я от природы худая. Конечно, не такая, как Кендалл. Но у меня всегда был плоский живот, но только недавно он снова стал таким, каким был до рождения Сторми. Обычно я ем как сумасшедшая: пасту, пиццу, много молочных продуктов, но я просто от всего этого отказалась. И в моем случае это сработало», - отметила тогда Кайли. Фанаты сразу же отметили, что своим видом девушка довела их "до экстаза".

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